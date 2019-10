Adrenalinski pobeg iz zaprte krste

Obup in panika ključni sestavini

Soba ni več zanimiva, najti je treba rešitev iz krste!

V igri sodelujeta dva: eden je v krsti, drugi na prostosti.

Le zakaj bi konec tedna preživeli v naravi ali pa pred televizorjem navijali za svojo ekipo, ko pa se lahko, hm, rešujete iz zaboja? Pojmovanje zabave je v zadnjih letih doseglo nove razsežnosti, smeh in sprostitev ter dobra družba sploh niso več prioriteta; sta pa za popestritev že skorajda obvezna tesnoba in reševanje stresnih situacij, kaže priljubljenost projekta soba pobega, ki je v več različicah osvojila svet, najnovejša pa niti ni več soba, temveč – krsta.Igra je torej očitno primerna za tiste, ki si želijo resnično strašljivega izziva in seveda nikakor ne trpijo za klavstrofobijo, kajti zaboj meri le 120 x 70 x 50 centimetrov. Pravila so podobna tistim v manj zadušljivih ugankah, treba je uporabiti možgane in se v čim krajšem času rešiti iz zagate. A ne po temačnih hodnikih, z odklepanjem vrat ipd., sit že dolgočasnih sob pobega, ki so si po njegovem vso napetost in izvirnost zapravile s tem, ko so odprle vrata podjetjem za namene team buildinga in rojstnodnevnim zabavam, se je domislil mnogo strašljivejše igre.Obup in panika sta poglavitna cilja njegovega projekta, ki je videti nekako takole. V igri sodelujeta dva, eden, pogumnejši, tekmuje v krsti, drugi, nedvomno olajšan, je na prostosti. V krsti so luč, svinčnik in papir, notranja stran zaboja pa je popisana s kodami, ugankami in namigi. Zunanji igralec se na drugi strani prav tako ukvarja z dešifriranjem in iskanjem rešitev, da osvobodi prijatelja.Izkušnja, po kateri se boste nedvomno postarali, a boste s prijateljem zagotovo poglobili vezi in zaupanje, spodbuja avtor. Ali pa se ob porazu razšli za vselej. Georgea je pri ustvarjanju adrenalinske igre navdihnila Nevesta, ujeta v krsti, iz uspešnice Ubila bom Billa 2, in ker dela tudi kot scenarist v gledališču, mu domišljije ne manjka, tako tudi ne smisla za zagonetno pisanje.