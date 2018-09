600 nagcev pozdravilo jesen

Udeleženci so uživali v osvežitvi.

LONDON – V britanskem zalivu Druridge so ob jesenskem enakonočju pozdravili jesen s tradicionalnim kopanjem nagcev v Severnem morju. Letos se je prireditve udeležilo več kot 600 ljudi, ki so pogumno odvrgli cunjice in se podali v ledeno vodo.Organizatorje povedal: »To je bilo super, pridružilo se nam je kar 200 ljudi več kot lani. Očitno se je razvedelo. Rad bi se zahvalil prav vsem, kopalcem, prostovoljcem, vsem. Zbrali smo 7800 evrov, zagotovo bomo še več.« Pričakuje, da bodo na koncu dobrodelni organizaciji za borbo proti duševnim boleznim podarili okoli 15.000 evrov.Slavnostni tek v morje se je odvijal ob jutranji zarji okoli sedme ure. Jax je bil sprva zaskrbljen, da bo deževalo, a se je čez noč nebo razjasnilo in pripravilo idealne razmere. »Vedno se namakamo v bližini jesenskega enakonočja, tako da proslavimo prehod iz poletja v jesen. Letos je bilo prvič, da smo bili enakonočju blizu le nekaj ur.«Doslej največji zbor nagcev, ki se skupaj kopajo, so postavili junija na Irskem, ko se je na plaži Meaghermore kopalo 2505 golih žensk in zbralo kar 160.000 evrov. Gole ženske so prišle iz 23 različnih držav.