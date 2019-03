Neka Španka (31) je po oralnem seksu s svojim partnerjem (32) začela težko dihati, začela bruhati in padla v anafilaktični šok. Odpeljali so jo v bolnišnico, kjer je povedala, da je alergična na penicilin, da pa ga nikakor ni jemala. Toda ko so jo natančno izprašali, so ugotovili, da je njen partner vzel tableto z vsebnostjo penicilina (antibiotik zaradi vnetega ušesa). Očitno je s pogoltnjenim semenom zaužila tudi penicilin.



Tamkajšnji zdravniki česa takšnega sicer še niso obravnavali.