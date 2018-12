24-letnica v zapor, ker je spolno zlorabila opico

KAIRO – Egiptovsko sodišče je 25-letnico obsodilo na tri leta zapora zaradi »spolnega nadlegovanja« opice, so danes poročali egiptovski časniki. Aretirali so jo, ko je po spletu zaokrožil posnetek, na katerem se ženska dotika genitalij opice.



Sodišče na severu Egipta je Basmo Ahmed obsodilo spodbujanja k razuzdanosti in izvajanja nespodobnega dejanja v javnosti. Aretirali so jo oktobra, potem ko je po spletu zaokrožil videoposnetek z nadlegovanjem opice, povzema francoska tiskovna agencija AFP.



Na posnetku se Ahmedova smeji, medtem ko se v trgovini za male živali dotika genitalij opice in namiguje na spolni odnos. Na posnetku je slišati tudi smeh drugih ljudi.



Na sodišču je priznala pripetljaj, a je zagotovila, da ni bil mišljen kot nespodobno dejanje, saj da je le žgečkala opico.