23-letnika v verskem objektu posnela pornič in ga objavila na internetu

Oblasti v Mjanmaru iščejo turista, ki sta posnela pornografski film v budističnem templju v starodavnem mestu Bagan in ga objavila na svetovnem spletu. Mjanmarski urad za arheologijo ju je prijavil policiji. Očita jima kršitev zakona o žaljenju verskih čustev, za kar je zagrožena kazen do dveh let zapora. Zahtevajo njuno aretacijo Uporabniki spletnih omrežij so bili ob videu, ki je bil minuli teden objavljen na spletni strani Pornhub, ogorčeni in so zahtevali aretacijo para. »Mjanmarske oblasti iščejo osebi, vpleteni v dejanje, v skladu z veljavno zakonodajo,« je sporočil direktor urada Aung Aung Kyaw. Video je bil odstranjen Na svojem računu na Pornhubu se predstavljata pornoustvarjalca kot 23-letna Italijana. Video je bil v ponedeljek odstranjen z njunega računa.



Tujci so se v preteklosti že znašli v nemilosti mjanmarskih oblasti zaradi žaljenja budizma. Leta 2016 so iz države izgnali španskega turista, ki je imel na nogi tetovažo Bude. Novozelandec pa je več kot leto preživel v zaporu, ker je za reklamo za svoj bar v Jangonu uporabil fotografijo Bude s slušalkami na glavi.