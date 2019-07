Najstnik (14) naredil otroka družinski prijateljici

ĐURĐEVAC – Deček, star komaj 14 let, in njegovo mladoletno dekle sta se redno predajala mesenim užitkom v hiši njegovih staršev, vse skupaj pa naj bi se zalomilo pred dvema letoma, ko je dekle med spolnim odnosom zanosilo. Oba sicer prihajata iz hrvaškega mesta Đurđevac. Starše so že prijavili bližnjemu centru za socialno delo. Dekle naj bi konec leta 2017 rodilo kar v hiši svojega 14-letnega prijatelja. Paru so starši celo dovolili, da skupaj živi v sicer skupnem gospodinjstvu, poroča hrvaški Index.



Starši se morajo pred sodiščem zagovarjati prav zaradi dejstva, da so dopustili tovrstno dogajanje. Mama se je branila z molkom, oče dečka pa je potrdil, da se je dekle priselilo k njim in da mu je povila vnuka. Rodila naj bi dečka. Starši 14-letnega dečka imajo poleg njega še šest otrok.