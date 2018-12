12 let se je pretvarjal, da je policist

Imel je lažno uniformo. FOTO: Fb

2011. je spoznal bodočo ženo.

Na Kitajskem so prijeli moškega, ki se je dolgih 12 let pretvarjal, da je policist. Preiskava je razkrila, da si je 41-letniod nekdaj želel biti policist, vendar ni nikoli obiskoval ustrezne šole. A to ga ni ustavilo, preprosto pretvarjal se je. Začelo se je leta 2006, ko se je njegov brat vpletel v neko pravdo. Našemil se je v policista ter obiskal bratovega zagovornika, da bi se pred sodiščem bolj potrudil. Delovalo je, zato je Wang kupil lažno uniformo, lisice in celo ponarejeno izkaznico.Leta 2011 je z lažmi o svojem policijskem delu zapeljal svojo poznejšo ženo, prepričana je bila, da je policist, njena družina pa je postala sumničava. Eden od njenih sorodnikov je poizvedoval na šoli, kjer naj bi diplomiral, pa ga niso imeli na seznamu učencev. Takratni partnerici se je zlagal, da je šolo opravljal pod drugim imenom, in mu je verjela, ter celo privolila v poroko. A na poroki se ni pojavil noben član njegove družine ali kolegi policisti. Pojasnil je, da dela na skrivnem primeru, zato ne sme nihče priti na obred. Ves čas ji je razlagal o svojih službenih primerih, včasih je za več dni izginil, a njej se to ni zdelo čudno, in leta so minevala.Wang je prebral številne policijske romane in bral spletne objave policistov.Kadar je lagal, da je na misiji, je v resnici spal po hotelih in se posvečal nedonosnemu tiskarskemu poslu. Prav tako si je na vseh koncih in krajih sposojal denar. Aretirali so ga septembra, ko so njegovi dolgovi dosegli skoraj 220.000 evrov. Po aretaciji je priznal, da je užival v spoštovanju, ki ga je bil deležen kot policist. Vmes naj bi se večkrat poskušal prenehati pretvarjati, a je bilo laži preprosto preveč.