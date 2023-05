Čisto po britansko: za kraljeve prste je uporabil hrenovke

Medtem ko so bile uradne, kronanju posvečene dobrote, poosebljenje elegance in prestiža, so bile nekatere jedi, ki so v čast novemu britanskemu kralju Karlu III. spontano nastale v kuhinjah ustvarjalnih posameznikov, precej manj laskave.

Nathan Wyburn je z namazom narisal kralja na toast.

Lastnik picerije Gerry Sweeney je Charlesovo preobrazbo v prvega monarha Velike Britanije proslavil s pico v podobi kraljevega obraza. »Vsak teden ponudimo posebno specialiteto, enkrat burger, drugič pico. Tako sem dobil idejo, da bi lahko naredili posebno pico, posvečeno kronanju kralja. To smo naredili za zabavo,« je povedal Sweeney. Njegova kreacija, katere fotografija je kajpak pristala na družbenih omrežjih, je med spletnimi uporabniki izzvala veliko smeha, nekateri pa so bili ob podobi Charlesovega obraza iz testa kar malce zgroženi. Lastnik picerije Villaggio Pizza je že pred tem upodabljal obraze na pici, nad navdušenjem, ki ga je požela pica s Karlom III., pa je bil vseeno presenečen. »Zelo dobro je bila sprejeta,« je povedal o pici, ki jo je postavil na ogled na točilnem pultu lokala.

Stvaritve se ne zdijo najbolj laskave .

Veliko hrupa je na spletu poleg te pice povzročila še ena kreacija uporabnika twitterja, ki se podpisuje kot Wayne The Covid Marshal. Ta je kraljevo podobo postavil pod krožnik, na katerem je iz hrenovk in toastov izdelal kraljeve roke. Šel je precej v detajle, saj je iz češnjevega paradižnika izdelal celo kraljevega zapestne gumbe, hrenovke, ki so predstavljale kraljeve prste, pa opremil s poročnim prstanom iz sira. Dogodku 6. maja, ki se bo neizbrisno zapisal v britansko zgodovino, se je poklonil tudi britanski umetnik Nathan Wyburn. Iz toastov s slanim namazom marmite, ki si ga Britanci radi privoščijo za zajtrk ali malico, je oblikoval realistični portret kralja. Umetnik se je na tak način poigral z geslom Toast to the King, kar v prevodu hkrati pomeni toast za kralja ali pa zdravljica zanj.