Cepivo izbereš v slaščičarni

Brez prijav in rezervacij

Stranskih učinkov ni!

Takšnih dvomov o varnosti in učinkovitosti cepiva ne pomnimo, madžarska slaščičarka pa si v turbulentnem obdobju prizadeva za vsaj malce optimizma.iz družinske slaščičarne Sulyan, ki ji je pandemija nedvomno pošteno oklestila posel, še naprej vztraja v svetu omamnih in okusnih slaščic, in ker tako narekujejo časi, jih je uspešno umestila v najpogostejšo temo pogovorov v zadnjem času. O cepivu, kakopak.Tako so tudi njene slaščice odsev perečih zdravstvenih in javnih razprav, a z mnogo bolj sproščenim priokusom. In prijetnejšim, nedvomno, kajti pri Sulyanu v mestecu Veresegyhaz, severovzhodno od Budimpešte, zdaj ponujajo okusne kremne dobrote z želejem v različnih barvah. Vsakemu kozarčku dodajo še brizgo, ki ima sicer zgolj okrasno vlogo na slaščicah živo rumene, oker, zelene, oranžne ali pa modre barve. Različne barve niso naključje, opozarja Katalin, vsaka namreč zastopa svoje cepivo: prva proizvajalca AstraZeneca, druga je za Sinopharm, tretja za Phizer, četrta za Sputnik V in peta za Moderno. Tako si lahko vsaka stranka izbere svojo slaščico, pardon, cepivo: če to pač ni mogoče pri zdravniku, je pa vsaj v družinski slaščičarni, poudarjajo pri Sulyanu. »Pri nas se ni treba prijaviti za cepljenje, stranke lahko izberejo svoje cepivo in zagotavljamo jim, da ne bo nobenih neprijetnih stranskih učinkov,« pove Katalin, avtorica dobrot, ki še poudarja, da njihov namen ni niti spodbujati ljudi k cepljenju niti jih odvračati od njega, še manj pa favorizirati katerega od proizvajalcev. Osrednje sporočilo je, da imajo stranke pri njih možnost izbire in se ob tem še fino posladkati.Ne le barve, tudi okusi so seveda različni, AstraZenecin je denimo limonov, Phizerjev temelji na čaju mača, Sinohparmov je pomarančni, pri Sulyanu pa opozarjajo le na pogostost uživanja in morebitne pretirane količine. V tem primeru odgovornost za posledice nosi stranka, se še muzajo.