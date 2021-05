Cepite se lahko pri Drakuli

Le zakaj ne bi združili prijetnega s koristnim, spodbujajo romunske zdravstvene oblasti, ki so združile moči s turističnim sektorjem in za pomoč pri cepljenju zaprosile samega grofa Drakulo. Njegovo bivališče, grad Bran, je namreč postala osrednja cepilna točka za brezplačno cepljenje vsak konec tedna v maju, junake pa čaka še nagrada.

Mučilne naprave

Po odmerku s cepivom Pfizerja in BioNTecha namreč prejmejo še diplomo za pogum in pa vstopnico za brezplačni ogled grajske razstave, ki ponuja kar 52 srednjeveških mučilnih naprav: tako so se ljudje zbadali pred več kot pol tisočletja, se muzajo oskrbniki gradu, ki srčno upajo, da bodo z zdravstveno ponudbo poživili zamrli turizem, ki mu je pandemija covida-19 seveda zadala hud udarec. Ne bojte se, v vas ne bomo zasadili vampirskih zob, ampak iglo s cepivom, ki nam bo končno omogočilo normalno življenje, spodbujajo na ikoničnem gradu, ki naj bi davno gostil tudi okrutnega romunskega princa Vlada Tepeša in kjer so nadvse veseli vsakega obiskovalca, ki se lahko oglasi brez naročila ali rezervacije odmerka. Tudi zdravstveno osebje sodeluje v zabavnem pristopu, njihova obleka je namreč polepljena z vampirskimi podočniki. Kdor se cepi, bo na gradu, ki stoji 170 kilometrov severno od Bukarešte, dobrodošel še naslednjih 100 let, vabijo pristojni, a nad odzivom niso ravno navdušeni. V Romuniji namreč vlada izjemno nezaupanje v cepilno strategijo, še priljubljeni grad iz 14. stoletja, ki naj bi bil pisatelju Bramu Stokerju navdih za bivališče strašnega Drakule, prepriča le redko koga.



Pričakujejo, da bodo topli meseci in želja po potovanju k pomembnemu koraku spodbudili več ljudi, zamisli za izvirno in privlačno strategijo jim namreč že primanjkuje.

