Celi vasi izklapljala elektriko, ker je ljubila fanta iz sosednje vasi

Mlada Indijka se je zaljubila v fanta iz sosednje vasi, s tamkajšnjimi prebivalci pa so bili njeni sovaščani že dolgo na bojni nogi, zato je dolgo razmišljala, kako bi še lahko vzdrževala njuno zvezo, a jo skrila pred drugimi. Na koncu se je Priti Kumari domislila precej nenavadnega načrta: vsak večer je vsej vasi izklopila elektriko, ko je ulice in parke ovila tema, pa je lahko uživala v objemu svojega dragega.

Brez razsvetljave sta se lažje skrila. FOTO: GETTY IMAGES

Žal so to začeli izkoriščati tudi nepridipravi in v vasi je močno naraslo število tatvin, ropov in vlomov. Besni vaščani so poklicali podjetje za dobavo elektrike, vendar ti med večkratnimi pregledi omrežja niso zaznali nikakršnih napak. Ker se je tudi njim zdelo izjemno nenavadno, da vas vsak večer za nekaj ur ostane brez elektrike, so k postaji poslali inšpektorje, in ti so že nekaj dni pozneje zalotili Priti, ko se je pretihotapila do postaje in izklopila električno energijo. Ko so se z njo soočili, je mladenka vse priznala in tudi pojasnila svoje početje. Čeprav so bili fantje iz njene vasi sprva besni in so poskušali s tekmecem tudi fizično obračunati, pa se je zgodba le srečno končala. Vaščani so Priti dovolili, da se s svojim dragim poroči.

Vaščani so se pritožili elektro podjetju, kjer pa niso zaznali nikakršnih napak na omrežju.

Podobnega načrta se je pred časom domislil električar iz indijske vasi Ganešpur, ki prav tako ni hotel, da bi njegovi sovaščani izvedeli, da ljubi dekle iz sosednje vasi. Tudi on je tako nekaj časa vsak večer za dve do tri ure prekinil dobavo elektrike vasi, dokler ga niso rojaki zalotili in ga močno pretepli. Potolčenega in okrvavljenega so ga peljali po ulicah, da so lahko vsi videli, kdo je tisti, zaradi katerega so ostajali brez elektrike. A na koncu se je tudi za ta zaljubljenca vse dobro končalo, vaški starešine so jima namreč tako rekoč ukazali, da se morata poročiti, kar je parček z velikim veseljem upošteval.