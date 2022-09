Čelada za lažje dihanje

Že leta se indijska mesta pojavljajo na nelaskavem seznamu najbolj onesnaženih mest. Na lanskem seznamu petdesetih, ki se najbolj dušijo v smogu, je bilo kar 35 indijskih, New Delhi pa je bil 2019. razglašen celo za najbolj onesnaženo prestolnico na planetu. Sploh med decembrom in februarjem, ko hladen zimski zrak nad mestom zadržuje izpušne pline in dim gorečih odpadnih snovi, je tam skoraj nemogoče dihati. A je rešitev za milijardo Indijcev, ki naokoli drvijo na svojih mopedih, že pred šestimi leti iznašel Amit Pathak, čigar izum je sedaj finančno podprla tudi indijska oblast. »Doma ali v pisarni lahko uporabljaš čistilce zraka, a motoristi nimajo nobene zaščite,« zaradi česar se je v svoji kleti odmislil motoristične čelade, ki je opremljena s filtri in ventilacijskim sistemom. Omogočila bo, da bodo Indijci tudi zunaj na motorju lahko dihali čist zrak in ne smoga. Edina težava je, da je s ceno 56 evrov štirikrat dražja od običajne oziroma je zanjo treba odšteti kar 14 odstotkov povprečne plače, s čimer si je velik del prebivalcev ne bo mogel privoščiti.

Do obdobja, ko bo New Delhi spet v jedkem smogu, je še nekaj mesecev, a vendar so se v indijski prestolnici že začeli pripravljati na prihajajočo zimo. Država je namreč podprla inovativno čelado, ki motoristom obljublja sapico svežega zraka. Ta je oborožena z zamenljivimi zračnimi filtri, ki prečistijo približno 80 odstotkov smoga v zraku, in baterijskim ventilatorjem, ki poln zdrži približno šest ur, polnilo pa se ga bo lahko prek USB-vmesnika. Toda čeprav si marsikdo te inovacije za lažje dihanje verjetno želi, je večini zaradi zabeljene cene za indijski prostor nedosegljiva, dodan minus pa je tudi teža kilograma in pol, je torej precej težja od običajne. Zato se je Pathakovo podjetje že začelo dogovarjati z več proizvajalci, ki bi z drugimi materiali omogočili proizvodnjo lažjih čelad, te bi bile tudi ugodnejše za žep.