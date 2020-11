Če bo izgubil, lahko Trump krivca išče v čarovnicah

Ankete aktualnemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu večinoma kažejo na poraz, v prid njegovemu demokratskemu tekmecu pa govori še eno dejstvo - čarovnice so uročile Trumpa, da bi izgubil na predsedniških volitvah.



Da, prav ste prebrali - čarovnice. Več tisoč odraslih čarovnic je iizreklo uroke, ki naj bi poskrbeli, da se bo v Belo hišo selil Biden. Letošnjo noč čarovnic sta zaznamovali dve polni luni v oktobru, kar naj bi dalo čarovnicam dodatno moč, to pa so nameravale porabiti za izreke, s pomočjo katerih naj bi pomagali, da demokrati ponovno prevzamejo vodenje države. Čarovnice so se povezovale tudi preko spleta s pomočjo uporabe ključnikov kot so #ZvežiTrumpa in #ČarovniškiUpor.



Čarovnice pa se tokrat niso prvič povezale proti možu Melanie Trump. Čarovniške uroke so izrekale že med lanskim poskusom, da bi šrišlo do odstavitve predsednika, a se iz vsega skupaj ni izcimilo nič.



Ena izmed skupin na facebooku, ki se imenuje Zveži Trumpa in ima 6.100 članov je k izrekanju urokov pozvala tudi med zadnjo predsedniško debato, ki pa jo je po mnenju mnogih prepričljivo dobil podpredsednik. Nekatere čarovnice pa so prepričane, da so njihovi uroki poskrbeli, da se je Trump okužil z novim koronavirusom, zaradi katerega je bil nekaj dni tudi v bolnišnici.