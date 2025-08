Čakal je v vrsti, da bi postal eden od 1000 z Bonnie Blue, zdaj razkril, kaj ga je ustavilo

Moški, ki se je postavil v vrsto, da bi postal eden izmed razvpitih »1000 moških« Bonnie Blue, je razkril eno stvar, ki ga je odvrnila. Ne glede na to, ali vam je všeč ali ne, se je ta spolni podvig znova znašel v središču medijske pozornosti zaradi kontroverznega dokumentarca na Channel 4.

Še preden je bil predvajan, je dokumentarec 1000 moških in jaz: Zgodba Bonnie Blue naletel na ogorčenje javnosti, zaradi česar se je moral program zagovarjati. Poleg prikaza njenega vsakdanjega življenja se je film osredotočil na njen razvpiti podvig iz začetka letošnjega leta, ko je 26-letnica trdila, da je v 12 urah spala z več kot 1000 moškimi.

Medtem ko so jo nekateri podpirali, je bila Bonnie – pravo ime Tia Ballinger – deležna ostrih kritik. Dokumentarec je zastavil vprašanje: »Ali nevarno ugaja moškim fantazijam ali je opolnomočena in spolno pozitivna podjetnica?«

Vse brez pravil

Ob tistem času se je ponašala z rekordom in trdila, da je v tem času spala s 1.057 moškimi – a kot kaže, vsi prisotni niso sodelovali. Varnostnik Ali Walker je dogodek opisal kot »najbolj nadrealistično izkušnjo« svojega življenja. »Bil sem osupel nad tem, kar se dogaja. Rekli so mi, da gre za ena-na-ena srečanja, zato sem mislil, da vsak posameznik pride v sobo posebej. A ko sem prišel tja, je bilo vse brez pravil,« je povedal.

Samski moški v štiridesetih je opisal, da je bilo »okoli 30 do 40 tipov« okoli Bonnie hkrati, vsi so čakali na svojo priložnost, medtem ko je bila »obkrožena«. »Bilo jih je preprosto preveč, sam pa sem precej sramežljiv. Še nikoli nisem bil del česa takega, zato se nisem udeležil,« je povedal.

Ker ga je odvrnila množica drugih moških, Walker ni sodeloval. V dokumentarcu so prikazani udeleženci, ki so nosili balaklave v stilu bančnih roparjev, da bi prikrili svojo identiteto, tla pa so bila posuta z uporabljenimi kondomi, papirnatimi brisačami in odprtimi embalažami.

»Ljudje so kar vstopali, skupina jo je obkrožila. Kdor je prišel do nje, se je začel pridruževati. Bila je na sredini, okoli nje pa množica moških, ki so počeli, kar so želeli,« je opisal moški. Pri 42 letih je menil, da je bil »verjetno eden najstarejših«, saj naj bi bili mnogi drugi v poznih najstniških letih ali zgodnjih dvajsetih.

Po končanem podvigu se je Bonnie oglasila na družbenih omrežjih in se zahvalila »vsem komajda polnoletnim, komajda živim in poročenim moškim«. Najavila je tudi novi podvig.

Čeprav še vedno prejema številne kritike, je v dokumentarcu izjavila: »Vsi imamo spolne odnose – nekateri izmed nas jih pač snemamo,« poroča ladbible.com.

