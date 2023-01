Brutalna zamenjava vlog: mesar se je lotil prašiča, na koncu jo je skupil sam

61-letnega mesarja, ki je delal v klavnici Sheung Shui na severnem obrobju mesta, je podrl prašič, ki se je boril za lastno življenje. Mesar je žival menda poškodoval s sekiro, s katero jo je poskušal usmrtiti, poroča Jutarnji list.

Mesar je namreč ravno nameraval usmrtiti prašiča - na katerega je že streljal z električnim paralizatorjem -, ko se je ta zavedel in ga podrl na tla, pri čemer je bil ta usodno poškodovan.

Nesrečni mesar

Nezavestnega je našel njegov sodelavec. Nesrečni mesar je imel v roki tesanik in rano na levi nogi, so sporočili s policije. Odpeljali so ga v bolnišnico, a so kasneje potrdili njegovo smrt. Policija je sporočila, da vzrok smrti še ni ugotovljen. Z mestnega urada za delo so sporočili, da so uvedli preiskavo.

»Ministrstvo za delo je užaloščeno zaradi smrti omenjene osebe in izreka globoko sožalje njegovi družini,« piše v izjavi.

»V najkrajšem možnem času bomo zaključili preiskavo, da ugotovimo vzrok nesreče, ugotovimo odgovornost dežurnega in predlagamo sanacijske ukrepe. Ukrepali bomo v skladu z zakonom o varstvu pri delu,« je povedal tiskovni predstavnik urada.

Sožalje družini moškega je izrekel tudi mestni oddelek za prehrano in higieno okolja, ki upravlja klavnice živine, poroča Jutarnji list.