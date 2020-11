Brazilec želi biti podoben orkom

Poskušam zgolj ostati zvest samemu sebi.

Brazilski mojster tetoviranja, ki je sam sebe oklical za Orka, je tudi na videz zelo podoben tem fantazijskim bitjem, ki nastopajo v popularnih filmih, kot je Gospodar prstanov, pa tudi v igricah, kakršna je Warcraft. Pred kratkim je svoj že tako neobičajni videz dopolnil še z dvema čekanoma, ki mu kukata iz ust. Danes 41-letnik, rojen v mestu Iguatemi, se je dal prvič tetovirati pri 15 letih, pozneje pa je njegovo telo doživelo še številne druge postopke.Ork ima 80 odstotkov telesa pokritega s tetovažami, črno tetovažo na obeh očesnih zrklih, razklan jezik, narezana ušesa ter vrsto podkožnih implantatov. Najbolj opazna pa je zagotovo njegova najnovejša predelava videza, dva čekana, ki sta pritrjena na njegove spodnje zobe. Za ta nenavadni dodatek je odštel več kot 400 evrov. »Poskušam zgolj ostati zvest samemu sebi. Vse to so moje ideje, navdih, ki prihaja iz srca. Nikogar ne oponašam,« pravi.Navdušenec nad radikalnim spreminjanjem zunanjosti trdi, da je zadovoljen s svojim videzom, priznava pa, da imajo prijatelji in družina drugačno mnenje. Njegova mama sprememb ne prenaša, oče jih tolerira, večina njegovih prijateljev pa meni, da je čudaški. A Ork se ne da, svoje želje uresničuje ne glede na to, kaj si o tem mislijo drugi.Brazilec, ki se s svojim videzom rad postavlja pred spletnimi sledilci, tem ni razkril, ali so čekani v ustih tam za vselej ali pa jih namerava sčasoma sneti. Vsekakor si je težko predstavljati, kako se človek s takšnimi zobmi prehranjuje, prav praktično pa ne more biti niti poljubljanje z njim. Na srečo ima ženo, ki razume njegovo strast in si je tudi sama že večkrat dala predelati zunanjost., kakor ji je ime, z možem pogosto pozira skupaj na fotografijah. Par ima tudi otroka, ki pa se na fotografijah za zdaj ne pojavlja.