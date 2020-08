Bratranci in sestrične bodo bratje in sestre

Skupaj so dahnili tudi usodni da.

Pod skupno streho

Želita si roditi na isti dan.

Ko stainspoznaliin, je bilo takoj jasno, da je četverica na pragu neverjetne dogodivščine. Po mnenju večine romantične, po mnenju cinikov osladne, a kakor koli že, izjemne in skrajno nenavadne.Onidve sta namreč enojajčni dvojčici, onadva enojajčna dvojčka: Brittany in Joshua ter Briana in Jeremy so se – na festivalu dvojčkov, kakopak – zaljubili na prvi pogled, točno leto dni pozneje skupaj dahnili usodni da (v zakon so jih pospremile tudi televizijske kamere), in če se jim uresničijo sanje, bodo na isti dan postali tudi starši!Priljubljena para, da je zgodba še bolj simpatična, živita pod isto streho, in to se ne bo spremenilo niti po rojstvu prvorojencev. Četverica svoje zanimivo življenje skrbno dokumentira na instagramu, seveda na skupnem računu, na oboževalce niso pozabili niti med dolgo karanteno, ko so redno objavljali prizore iz svojega dvojnega vsakdanjika, zato ne preseneča, da so tudi novico o nosečnosti nemudoma delili z javnostjo.Kot običajno so objavo odeli v televizijski motiv, tokrat so se denimo napravili v reševalce iz priljubljene Obalne straže, napis Baywatch na kopalkah bodočih mamic pa je tako zamenjal Baby Watch in naznanil, da je na poti naraščaj. In ker imajo enojajčni dvojčki skoraj enak DNK, bodo otroci bratranci oziroma sestrične le uradno, genetsko pa bodo bližje sorojencem, tako da bodoše bolj povezani, pojasnjujejo tudi znanstveniki, mediji pa se nedvomno veselijo fotografske poslastice, ko na svet prijokajo otroci srečnih zakoncev.Koliko otrok nosita mamici pod srcem in katerega spola so, ni znano, prav tako še ni jasno, kdaj točno pričakujeta, a javnost bo o tem nedvomno pravočasno obveščena. Noseči dvojčici sta že naznanili, da si bodo vzgojo delili in da bosta Brittany in Briana materi in Joshua ter Jeremy očeta vseh otrok, ki se bodo rodili pod skupno streho srečne družine.