Bralci obnemeli, ko ste izvedeli, kaj so porodničarji našli v nožnicah Slovenk

Dragi bralci, šriznajmo si, leto 2021 se je v glavnem (spet) vrtelo okoli koronavirusa. A tokrat ste se pod rubriko bizarno bolj kot za teorije zarote, napovedi Babe Vange ter napovedi o koncu sveta, bolj osredotočali na nenavadne dogodke pri nas in sosednjih državah. Naslednje novice so bile najbolj brane na našem portalu v rubriki Bizarno v letu 2021.

Bizarna Slovenija

Če se vam zdi, da se čudni in nenavadni predmeti v nožnicah znajdejo le v filmih, ste ob prebiranju naslednjega članka spoznali, da se motite. To se dogaja tudi pri nas. Priznani slovenski ginekolog in porodničar Stanko Pušenjak je namreč povedal, kaj vse so našli v nožnicah slovenskih žensk in kateri predmeti so jih najbolj presenetili .

Na spletu je prav tako zakrožil posnetek, ob katerem se je marsikdo prijel za glavo. V večernih urah se je domnevno na Vojkovi ulici v Ljubljani voznik belega avtomobila zaletaval v prav tako belo vozilo pred seboj, ki je stalo pred rdečo lučjo na semaforju. V avto se je zaletel večkrat zapored in ga tako premaknil za nekaj metrov .

Na družabnih omrežjih pa je navduševal posnetek, ki ga je delil štajerski vloger Šuba. Kot je znano, se je gorivo pri nas občutno podražilo in vloger je javnosti prikazal, kako poceni natočiti gorivo v Slovenij i.

Ogorčeni turisti na Hrvaškem, panika v Gradcu

Na strani Dnevna doza povprečnega Dalmatinca (Dnevna doza prosječnog Dalmatinca) na facebooku so objavili fotografijo, na kateri je skupina ljudi. »Šest senčnikov, sedem kopalnih brisač, tri mize in stoli, hladilnik s hrano in pijačo, prenosniki, tablice, oprema za igro, potapljanje, karte,« je navedeno ob opisu fotografije in dodan ključnik »ničesar prepustiti naključju«.Pod fotografijo se je razvila razprava, ki je ne preberete vsak dan .

Italijanski turist, ki dopustuje na Hrvaškem, je objavil posnetek, kako na Hrvaškem ločujejo odpadke. Video se je hitro razširil po spletu in metal slabo luč na pristojne.

V trgovini v Gradcu je neka trgovka pregledovala in pripravljala banane, nenadoma pa jo je presneto zabolelo. Roka ji je hitro otekla in nemudoma so jo odpeljali v bolnišnico. Glede na to, da gre za banane, ki so v Avstrijo pripotovale iz Ekvadorja, so takoj posumili na brazilskega potujočega ('bananskega') pajka, katerega njegov ugriz je lahko celo usoden. Iskalna akcija se je končala brez uspeha, ženska je preživela .

Brez seksa ne gre, tudi pri duhovnikih

Dostavljavec, ki je skrbel za prevoz pošiljk za podjetje Amazon Prime, je dobil odpoved zaradi posnetka, ki je postal viralen na družbenih omrežjih. Ob posnetku Amazonovega kombija za dostavo, na katerem kurir odpira zadnja vrata kombija, iz njega pa izstopi veselo dekle, oblečeno v kratko črno obleko s telefonom v dekolteju, so mnogi pomislili, da sta osebi v vozilu počeli reči, ki ne sodijo na delovno mesto. »Nepooblaščena oseba ne sme vstopiti v dostavna vozila, saj to predstavlja kršitev politike podjetja. Obveščamo vas, da ta voznik ne bo več dostavljal paketov uporabnikom Amazona,« so sporočili iz podjetja .

»Bil sem povsem zaslepljen. Vedel sem, da ima drugega, a nisem hotel verjeti. Kar sram me je,« se je za glavo držal 56-letni Josip Varga iz slavonske vasi Komletinci pri naših južnih sosedih, kjer ga prebivalci opisujejo kot uglednega in vplivnega šefa tamkajšnjega štaba civilne zaščite in predsednika vaškega odseka stranke HDZ. Konec decembra je namreč doma zalotil ženo z drugim, in to s 47-letnim župnikom Mirkom Mrnarevićem.