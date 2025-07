Božiček se poti na 30 stopinjah Celzija

Laponska je zadnja leta postala priljubljen turistični cilj. Starši popeljejo otroke na ogled Božička, sovražniki vročine pa se zatečejo tja, da bi se izognili visokim temperaturam v svoji domovini. A letos so se slednji za prijeten hlad lahko obrisali pod nosom, saj se je živo srebro tudi tam povzpelo na 30 °C. Vročinski val je presenetil tako turiste kot lokalno prebivalstvo. V Rovaniemiju, mestu, kjer domuje Božiček, temperature že 15 dni zapored presegajo 25 °C, kar je za to območje izjemno redko. Božiček, oblečen v tradicionalen rdeč kostum, obrobljen s krznom, je zadnje dni pogosto ostajal v hiši, saj je bilo zunaj za takšno opravo enostavno prevroče. »Ven hodim le po 18. uri, ko temperature padejo,« pravi Božiček. Tudi njegovi pomočniki, škratje, so morali prilagoditi svoje urnike vročinskemu valu ter poskrbeti, da je imela vsa Božičkova ekipa, vključno z jeleni, nenehno na voljo dovolj vode.

Prejšnji vročinski rekord so že presegli

Na Finskem takšnega vročinskega vala ne pomnijo. Od leta 1961, ko so začeli na meteorološkem inštitutu beležiti temperature, so najtoplejše vreme zabeležili leta 1972, vendar se je vročina takrat po 14 dneh povsod polegla. Zdaj pa so zgolj v Božičkovi vasi ta rekord že presegli. V krajih Ylitornio in Sodankylä so temperature dosegle vrhunec pri 31,7 °C, kar je približno 10 °C nad sezonskim povprečjem za Laponsko. Vročinski val je povzročil tudi zmedo med turisti. »Prišla sem, da bi se izognila vročini, a tukaj je 30 °C. Pričakovala sem veliko hladnejše vreme in sem se napačno oblekla,« je novinarjem BBC potožila Silvia iz Prage. Visoke temperature ne vplivajo le na ljudi, prizadele so tudi lokalno floro in favno. Severni jeleni, ki so simbol Laponske, se borijo z vročino in roji komarjev.

Vroče je tudi severnim jelenom. FOTO: Claudinevm/Getty Images

Strokovnjaki poudarjajo, da so vročinski valovi, tudi ta na Laponskem, povezani s podnebnimi spremembami. Prav arktični krog je eno izmed območij, ki se segreva najhitreje na planetu.