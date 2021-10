Ta kraj zaradi table postal spletna senzacija (FOTO)

Kdor dela, tudi greši. Nekatere napake drugim dvignejo pritisk, ob nekaterih pa se zgolj nasmehnejo. Med zadnje zagotovo sodi tista, ki se je pripetila v Gradiški v BiH. Ustvarjalci so namreč postavili ogromno tablo in želeli jasno označiti, da gre za avtobusno postajo. A zgodil se jim je zatipk. Namesto BUS, kot je po angleško avtobus, so mu dodali odvečno črko s. Mnoge očitna napaka neizmerno zabava, zato se ustavljajo pri tabli in jo fotografijo, drugi pa komentirajo, da je ena črka vsekakor odveč, manjka pa na tej postaji avtobusov. Obstajajo tudi željni dovolj močnega vetra, ki bi tablo z njenega mesta enostavno odpihnil ...