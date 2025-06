Bosanka o osvajanju pri tridesetih, nekateri očitno niso razumeli (VIDEO)

V šaljivi objavi, ki je zbrala več kot 400.000 ogledov, se je ženska iz Bosne pošalila o dvorjenju oziroma osvajanju pri svojih tridesetih letih, pri čemer je kot slogan uporabila frazo: »Kako tvoja kolena? Tvoj hrbet? Torej ... imam Voltaren.«

In čeprav je objava nasmejala večino gledalcev, so bili tudi taki, ki jih je objava razburila. Nekateri so se odločili, da bodo pametni in delili nasvete v zelo očitno zabavni objavi.