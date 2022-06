Borderski ovčar je ekološka ikona

Sam je pravi superjunak, ki skrbi za čistočo našega planeta bolje kakor velika večina ljudi. Borderski ovčar se s svojim lastnikom že leta vsak dan sprehaja po parku v čilski prestolnici, pri tem pa opravlja dragoceno in hvalevredno poslanstvo. Z zelenih površin odnaša odpadke, ki jih odlagajo malomarni obiskovalci, na nevarnost smetenja pa velikokrat opozori mimoidoče.

Med sprehodom skrbita za naravo.

S pandemijo še več odpadkov

Mnogi niso presenečeni, ko jih okara prikupni kuža v družbi vestnega Gonzala Chianga, saj je Sam že prava ikona ekološke ozaveščenosti in glede na priljubljenost tudi superjunak, ki ga je umetnica upodobila na številnih opozorilnih plakatih. Sam tako druge sprehajalce opozarja, naj smeti odnesejo v eno od kar 40 dostopnih točk z različnimi zabojniki in tako pripomorejo k varovanju okolja. Njegova misija se je začela iz čiste dobrote in ozaveščenosti Gonzala, ki je med sprehodi s psom vsak dan ugotavljal, da so obiskovalci parka vse večji onesnaževalci, pandemija pa je naravi zadala dodaten udarec s številnimi maskami za enkratno uporabo, ki so pogosto obležale v grmovju ali na trati. Sam in Gonzalo sta tako med vsakim sprehodom vestno pobrala vse odpadke, kuža pa je v svojem nahrbtniku samo aprila letos do zabojnikov prenesel kar 602 maski, 585 plastenk in 304 pločevinke ter druge odpadke, kot so ovitki od živil in pozabljena oblačila!

602 maski sta pobrala v mesecu dni.

Prostrani park v Santiagu de Chile ponuja številne rekreativne užitke in priložnosti za družinske izlete z več pohodniškimi in kolesarskimi potmi, živalskim vrtom in igrali, zato je venomer poln obiskovalcev. Žal več malomarnih kot vestnih, a petletni Sam in Gonzalo si prizadevata povečati okoljsko ozaveščenost prebivalstva. Morda jima bo z vztrajnostjo tudi uspelo, kajti plakati z borderskim ovčarjem zdaj krasijo številne šole, kampanja pa se širi tudi prek družabnih omrežij.