Boljši voznik kot večina odraslih: pri treh letih vozi ferrarija (FOTO)

Star je komaj tri leta, le stežka doseže stopalke in komajda vidi čez volan, toda Zayn Sofuoğlu je po mnenju mnogih boljši voznik kot večina odraslih in izkušenih v Turčiji. Vožnjo ima, lahko bi rekli, v krvi, saj je njegov oče Kenan Sofuoğlu, sloviti motociklistični in avtomobilistični dirkač, a Zayn seveda priteguje največ pozornosti v družini.

Na opozorila se ne ozira

Peskovniki in igrala niso po njegovem okusu, Zayn se namreč raje zabava v garaži, kjer se vse dneve smuka okoli bogate zbirke očetovih motorjev in avtomobilov, med katerimi večino že odlično obvladuje.

Oče je sloviti dirkač.

Svoje spretnosti k sreči razkazuje samo na domačem posestvu in ni udeleženec prometa, a mnogi se ob posnetkih triletnika za volanom kljub temu zgražajo in opozarjajo, da se mu lahko kljub spretnosti tragično zalomi. Toda Kenan, tudi poslanec v turškem parlamentu, ostaja gluh za dobronamerna svarila ter vztrajno podpira sinovo strast: zakaj si ne bi sanj uresničeval že zdaj, če ima možnost, se sprašuje in poudarja, da je malček vedno pod njegovim budnim nadzorom.

Pri vožnji mu pomaga GoPro.

Vožnjo Zaynu olajša tudi sodobna tehnologija, saj avtomobil upravlja tudi prek tablice, ki je povezana s kamero GoPro. Eden od posnetkov prikazuje dečka, kako spretno manevrira med vožnjo iz garaže, po dvorišču in med elegantnim parkiranjem, v njegovih rokah pa je usoda kar ferrarija SF 90 stradale. In čeprav bi mnogi trepetali za volanom rdečega, nesramno dragega lepotca, je Zayn videti povsem sproščen in samozavesten, da je pred njim bleščeča avtomobilistična kariera, pa nihče ne dvomi.

Oče mu zaupa celo najdražje primerke iz voznega parka.