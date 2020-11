Bogata pohotnica: kršila ‘lockdown‘, da bi bila z ljubimci

Finančna svetovalka Gweneth Lee (47) iz londonskega Chelseaja je dejala, da se je med t. i. zaprtjem države še naprej srečevala s svojimi ljubimci in da ne misli tega spremeniti niti zdaj, ko je Velika Britanija že drugič v karanteni.



Gre za obdobje, ko dejansko ljudje ne smejo imeti stikov z drugimi, ki niso člani družine. Nekdanja manekenka že dolgo ljubimka z več moškimi. Prvič je bilo to pred 15 leti, ko je bila poročena z nizozemskim izvršnim direktorjem za nafto. Odtlej je seksala z več kot 130 bogatimi in privlačnimi moškimi. Na vprašanje, zakaj ne spoštuje vladnih pravil glede stikov v času epidemije koronavirusa, je odgovorila, da ne more biti brez seksa. »Da se ne bi videvala s kom in ne uživala v spolnih radostih, tega ne more pričakovati nobena vlada. Če to res misli, so nori.«



»Tveganje, da bi staknila virus, je zelo majhna, ampak v vsakodnevnem življenju nosim masko in se držim razdalje. Jaz sem svobodna ženska in ne bom živela v zaporu več let.«