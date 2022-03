Bo šel v zapor? Poročil se je z najmanj 27

V življenju ni počel drugega, kakor skakal v zakon, kažejo osupljivi izsledki preiskave policije v vzhodni Indiji, ki je nedavno prijela prevaranta brez primere. V 43 letih se je poročil najmanj 27-krat, in to zgolj zato, da bi svoje zakonske partnerice opeharil.

Kot kaže, jih je zdaj 66-letni Rameš Čandra Swain, kot je njegovo pravo ime, najprej očaral in z lažnimi dokazili prepričal, da je uspešen in premožen zdravnik ali uradnik zdravstvenega ministrstva. Ko si je pridobil njihovo zaupanje in jih popeljal v zakon, jih je še uspešno prepričal, da so zajetne vsote denarja nakazale na njegov račun.

Izbiral je le visoko izobražene ženske in zaposlene na uglednih delovnih mestih, med njimi so bile zdravnice in odvetnice, kaže policijska preiskava, in še, da je prvič v zakon skočil leta 1982. Koliko otrok se je rodilo v zakonih, ni znano, obstajajo pa utemeljeni sumi, da se je poročil kar 90-krat, a preiskovalci so za zdaj zbrali dokaze o 27 zakonskih zvezah, v katere je vstopal s ponarejenimi dokumenti in seveda izmišljenimi identitetami.

Ko je dosegel svoj cilj, torej denarno nakazilo, jo je popihal; ženam je natvezil, da odhaja na službeno pot, a se ni več vrnil. Selil se je po vsej državi, opeharjene žene, prepričane, da je pobegnil z drugo, pa so se obrnile na zasebne detektive, nekatere neposredno na policijo, saj so si hotele povrniti odtujena sredstva. Možje postave so prevaranta nazadnje le prijeli, zdaj mu grozi do sedem let za zapahi, ne uide mu niti denarna kazen.