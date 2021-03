Bo razkrita resnica o NLP? Obstajali naj bi številni dokazi (VIDEO)

ZDA imajo dokaze o tem, da so neznani leteči predmeti prebili zvočni zid brez hrupa, ki običajno nastane pri tem, ter izvajali manevre, ki so nemogoči s človeku znano tehnologijo, trdi nekdanji nacionalni direktor za obveščevalne zadeve John Ratcliffe. Njegova razkritja so še povečala zanimanje za prihajajoče poročilo o ugotovitvah ameriške vlade.



Ratcliffe je razkril, da so ljudje opazili veliko več neznanih letečih predmetov (NLP), kot je znano v javnosti ter da številni incidenti nimajo preproste razlage: »Gibanja, ki jih je težko ponoviti, saj nimamo tehnologije za kaj takega. Ali pa potovanje z nadzvočno hitrostjo brez poka, ki nastane ob tem. Pri tem je opozorili, ko govorimo o opažanjih NLP, gre za primere, ko so jih opazili pripadniki ameriške mornarice ali letalskih sil ali pa so jih zaznali sateliti. Neidentificirane zračne fenomene so opazili povsod po svetu.



Ameriška vlada je decembra lani prejela 180-dnevni rok, do katerega mora razkriti, kaj ve o neznanih leteči predmetih, kar pomeni, da bi moralo biti poročilo javno do 1. junija. Ratcliffe je upal, da ga bodo objavili, še preden je 20. januarja zapustil svoj položaj, a jim s poročila ni uspelo dovolj hitro umakniti oznake zaupno. Poročilo je del sklopa zakonodaje za lajšanje posledic covida 19, ki je postala uzakonjena decembra lani, ko jo je podpisal tedanji predsednik ZDA Donald Trump.

​Objavili več posnetkov

Poročilo, katerega avtorji so Pentagon in obveščevalne agencije, mora med drugim imenovati grožnje, ki jih predstavljajo neidentificirani zračni fenomeni, ter pojasniti, ali jih lahko pripišemo tujim nasprotnikom. »Včasih se sprašujemo, ali imajo naši nasprotniki tehnologijo, ki je malce bolj razvita, kot smo domnevali. Obstajajo pa primeri, ko nimamo prave razlage za nekatere stvari, ki smo jih videli,« je še povedal Ratcliffe, ki meni, da bi bilo zdravo, če bi javno razkrili čim več informacij o NLP.



Videoposnetki, ki jih je lani objavila ameriška mornarica, so prikazovali NLP, ki so se gibali z neverjetno hitrostjo in izvajali domnevno nemogoče manevre v zraku. Eden izmed posnetkov je nastal novembra 2004, druga dva pa januarja 2015. Osrednja obveščevalna agencija (Cia) pa je januarja objavila številna pričanja o videnjih NLP po vsem svetu, ki segajo nazaj v leto 1950.





