Blondinka Martina je postala črnka in se seli v Afriko

Martina Big se je pred 36 leti rodila kot ljubka svetlolasa deklica, a že leta se menda v svojem telesu ni počutila dobro. Vedela je, da je nekaj narobe, a se njena duša in srce ne skladata s tem, kako je videti. Počutila se je namreč kot temnopolta ženska in naredila je vse, kar je bilo v njeni moči, da bi temu primerno spremenila svoj videz.

Nemka si je potemnila kožo, kar ji je uspelo z vbrizgavanjem sintetičnega hormona melatonina, ki kožo spodbudi, da proizvaja več melanina, več melanina pa pomeni temnejšo polt. Enako počne njen mož, oba pa sta bila zaradi tega že pred leti tarče kritik, predvsem temnopoltih, češ da se norčujeta iz njihove rase.

Martina pa je šla še dlje, saj takšna, kot se je rodila, ni bila niti malo podobna temnopoltim ženskam. Dala si je povečati ustnice, nosi črne lasulje do pasu, močno si je dala povečati tudi oprsje in se zdaj lahko pohvali s košarico T. Če za to košarico še niste slišali, nič hudega, Martina ima menda največje prsi v Evropi, zatorej se z njo lahko pohvali le ona.

Še večji nos in zadnjico

A sprememb ji še ni dovolj. Naslednji korak je »črnski nos«, takšen, ki bo precej širši on nosa, ki trenutno krasi njen obraz, povečati pa si namerava še zadnjico. Ko bo s svojim videzom zadovoljna, sledi selitev v Afriko. »Z možem sva jo načrtovala že pred leti, a je prišla pandemija in nama načrte prekrižala.

Zdaj razmišljava, katera afriška država bi nama najbolj ustrezala, saj naju oboževalci vabijo na vse konce,« pravi Martina, ki dela kot model in manekenka, njenega moža pa skrbi, da bo na tak način v Afriki težko kaj zaslužila. »Večinoma delam v Evropi in ZDA, do zdaj iz Afrike res še nisem dobila ponudb, a mislim, da bi si lahko tudi tam ustvarila uspešno kariero,« se ne vda 36-letnica, ki si je spremenila tudi ime, in sicer v Malaika Kubwa, kar v svahiliju pomeni Veliki Angel.