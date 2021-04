Blizu Paga škamp velikan

Škamp velikan izpod Paškega mostu je osupnil izkušenega ribiča Toma Šarića: od repa do konca klešč je dolg kar 43 centimetrov, takšnega ni še nikoli niti videl, kaj šele ujel.



Neuradno gre za največjega škampa, kar so jih kdaj ujeli v Jadranu in verjetno tudi v svetovnih morjih, poročajo hrvaški mediji. Povprečna dolžina je namreč 25 centimetrov, pri čemer pa za dolžino velja nazobčani kljunec ali rostrum na glavi pa do konca repa, a tudi po tem kriteriju je Šarićev škamp pred tekmeci. Tokratni ulov vrste Nephrops norvegicus namreč prekriva celoten Šarićev podlaket, pa tudi teža je veličastna, saj tehta zajetnih 350 gramov, poroča reški Novi list.



Poklicni ribič Šarić iz Zadra, ki v Velebitskem kanalu lovi že štiri desetletja, se ponaša z več kot 300 vršami v Jadranskem morju, v dobri sezoni pa se lahko pohvali tudi s 15 do 20 kilogrami škampov. »Zadnja leta je ulov spet nekoliko boljši. Treba je skrbeti, da se v mreže ne ujamejo majhni škampi. Lovim izključno škampe in to delo nikakor ni enostavno. Ti se zadržujejo na globini od 40 do 45 metrov, včasih tudi na 60 metrih. Treba jih je znati najti, vse pa je odvisno od letnega časa, trenutnega vetra, morskih tokov ... Imam veliko vrš, in preden vse pregledam, traja zelo dolgo. Vedno delam sam, a me nikoli ne skrbi, izkušenj imam veliko in znam predvideti vreme,« je ponosen ribič.

