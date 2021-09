Bizarno: zato nikomur na Instagramu ne morete več verjeti!

Tako je vroča, da se skrivila pločevina na avtomobilu. FOTO: Reddit

To ni normalno. FOTO: Reddit

"Sem vam rekla, nobenega filtra. Barva mojih oči se je res začela spreminjati." A Instagram je razkril, da kot filter uporablja barvne leče. FOTO: Reddit

Če je kot pravi ... FOTO: Reddit

Ogledalo vedno razkrije resnico FOTO: Reddit

Ženska in ... vesoljka? FOTO: Reddit

Ken in Ken FOTO: Reddit

Pozabil je dodati senco telefona. FOTO: Reddit

Zamegljena ograja FOTO: Reddit

Izjemne obline FOTO: Reddit

Grozljivo FOTO: Reddit

Instagram vs. posnetek na youtubu FOTO: Reddit

Brez besed FOTO: Reddit

Ne, hvala. FOTO: Reddit

Pozabila je na ogledalo. FOTO: Reddit

Karikatura FOTO: Reddit

Kakšna čeljust! FOTO: Reddit

Uporabnica Reddita je ob fotografiji zapisala: "Fotografijo sem si pred časom shranila kot motivacijo za hujšanje. Danes ne morem verjeti, da nisem opazila vode okoli njenega pasu." FOTO: Reddit

Se kdo heca? FOTO: Reddit

Ovitek že, ovitek, kje je pa telefon? FOTO: Reddit

S tem volanom ne bo nikogar pretentala ... FOTO: Reddit

Lika iz animiranega filma FOTO: Reddit

Kakšna moč! FOTO: Reddit

Popoln par? FOTO: Reddit

Vsi, ki redno brskate po družbenih omrežjih, veste, da so te platforme polne lažnih fotografij. V iskanju skoraj brezhibnega videza in popolnega življenja marsikdo manipulira s svojimi fotografijami ter upa, da bo uspešno zavedel svoje sledilce. Nekateri med njimi pa gredo pri urejanju fotografij zares predaleč, celo do te mere, da so videti nečloveško.Uporabniki portala Reddit so neprestano na lovu za smešnimi fotografijami, kjer so ljudje z uporabo Photoshopa zares pretiravali. Spodaj boste našli nekaj najslabših in najbolj smešnih.