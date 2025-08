Bizarno! Pri jedrskem objektu naleteli na radioaktivno osje gnezdo

Pri ameriškem jedrskem objektu so v začetku julija naleteli na nenavadno, skrb vzbujajoče odkritje – radioaktivne ose, ki so brenčale okoli območja blizu rezervoarja. Razlog za kontaminacijo ni pojasnjen, druge dejavnosti v objektu pa niso bile motene zaradi odkritja.

Kot poroča ameriško ministrstvo za energijo, so 3. julija ekipe za radiološki nadzor (Radiological Control Operations) pri obratu Savannah River Site v Južni Karolini na kovinskem stebru v bližini rezervoarja odkrile osje gnezdo.

Ministrstvo ni navedlo konkretnega vzroka za kontaminacijo. Simbolična fotografija. FOTO: Unsplash

Poškropili so ga z zaščitnimi sredstvi in ga odstranili kot radiološki odpadek, pri tem pa ugotovili, da sevanje znaša 100.000 enot DPM. Po ocenah strokovnjakov gre za zmerno visoko raven radioaktivnosti.

Kljub vsemu primer ni bil obravnavan kot izguba nadzora nad radioaktivnimi snovmi. Po navedbah poročila gre namreč za onesnaženje na lokaciji – osje gnezdo je kontaminirano zaradi preteklih dejavnosti na območju, ne pa zaradi svežega uhajanja radioaktivnih snovi.

Ministrstvo ni navedlo konkretnega vzroka za kontaminacijo. Uradniki so zagotovili, da zemlja in okolica okoli najdbe ne kažeta nobenih znakov radioaktivnosti, prav tako druge operacije na območju niso bile motene, navaja britanski The Independent.

Radioaktivne ose so brenčale okoli območja blizu rezervoarja. Simbolična fotografija. FOTO: Unsplash

Zmeda zaradi zelenega »radioaktivnega« goloba

Medtem pa v britanskem Northamptonu pozornost priteguje golob nenavadno svetleče zelene barve, ki se je razvil v pravo senzacijo – posnetki ptice so postali viralni, le na TikToku pa imajo že več kot štiri milijone ogledov.

Britanska organizacija za zaščito živali, RSPCA, opozarja, da bi lahko šlo za posledico škodljivega početja ljudi, morda celo spletnega trenda. »Obarvanje perja ptice je lahko nevarno – ptica lahko barvilo zaužije med čiščenjem perja, kar lahko povzroči zdravstvene težave in oslabi njeno zmožnost letenja,« opozarja predstavnik organizacije.

Golob trenutno sicer ne kaže znakov bolezni, vendar bo zaradi obarvanosti do naslednje menjave perja bolj izpostavljen nevarnostim. V organizaciji dodajajo, da bi bilo goloba v tem trenutku bolj stresno ujeti, kot pustiti na miru – razen če bi opazili, da je vidno bolan ali poškodovan.