Baba Vanga napovedala poštast, ki bo dušila svet, a vsega le ni predvidela

Konca sveta le ni bilo

Nenavadna dogajanja v Sloveniji in na Hrvaškem

Igor in Mila snemala očeta in mater v postelji in posnetke prodajala

Priznajmo si, leto 2020 se je v glavnem vrtelo okoli koronavirusa. A dejstvo je, da se je v zvezi z njim zgodila cela paleta nenavadnih dogodkov, novice o katerih ste radi klikali tudi vi, dragi bralci. Te so bile najbolj brane na našem portalu.V teh časih seveda ne moremo mimo. Ugibamo, da je mislila virus ... Na srečo se je zmotila priJe pa jasnovidka za predsednika ZDABritanska astrologinja Jessica Adams (56) je napovedala novi koronavirus oziroma »virus, ki bo razburkal svet« potem ko je pogledala v zvezde. Ob tem je dejala, da je že februarja lani spregovorila o svojih skrbeh, da bi opozorila ljudi, a je ni nihče poslušal Teoretiki zarot so šli še korak dlje in ob koncu leta ugotovili, da je. Po izračunih astronomov sta bila Jupiter in Saturn 21. decembra štiri dni na medsebojni razdalji le 0,1 stopinje, kar je petina premera Lune.Veliko zanimanja je požela tudi pravVeliko se jih je gotovo smejalo vlomilcu v Mariboru. Med koronakrizo v Sloveniji so se v marsikateri slovenski občini odločili, da prebivalcem pomagajo z brezplačnim parkiranjem – tudi v Mariboru.Pa da ne bomo razpredali samo o koronavirusu, dodajmo, da brez erotike tudi v letu 2020 nikakor ni šlo.