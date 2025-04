Bizarni sodni proces: človeku brez psa ni treba plačati namenskega davka

Pred upravnim sodiščem v Düsseldorfu se je v petek končal sodni proces zoper 57-letnega Marianusa Kralla. V začetku januarja 2022 je trgovec iz Hildna prejel pošto z mestne uprave. V njem so ga pozvali, naj za svoja dva psa plača davek za obdobje med letoma 2018 in 2021, in sicer 1404 evre. Da ima trgovec s starinami dva psa, so ugotovili med preverjanjem po Facebooku, kjer je Krall objavil fotografije dveh kosmatincev. A sta bila v resnici psa njegove hčerke in soseda, ki je moral v bolnišnico.

Krallu so poslali vprašalnik, a ga ni izpolnil. Urad je nato na podlagi ocene poslal obvestilo o davku. Trgovec s starinami je zoper odločbo vložil ugovor po elektronski pošti, vendar ga mestne oblasti niso obravnavale, ker je manjkal elektronski podpis.

Zanimanje za postopek pred upravnim sodiščem v Düsseldorfu je bilo veliko. FOTO: splet

Krall je zaradi plačila odmerjenega davka ubral sodno pot, saj ni bil pripravljen plačati davka za nekaj, česar nima. Za mesto Hilden pa so bila pogajanja povsem načelne narave: resda Krall nima nobenega psa, a so vztrajali pri svoji pravnomočni odmeri davka in so še naprej zahtevali plačilo davka. Svetnik Peter Stuhlträger, ki je bil na sodišču na strani mesta Hilden, je vprašal: »Ali se mora državljan odzvati in posredovati informacije? Za to gre danes.«

1404 evre so mu odmerili mestni dacarji.

Gre za dvojno obdavčitev

Sodnica Nina Küppers je menila, da je Krall sicer vložil ugovor zoper odločbo na neustrezen način po elektronski pošti in ne pisno, a to ne spremeni nezakonitosti odločbe. Med drugim je opozorila na nesmiselnost postopka: »Strogo rečeno, tožbo bi bilo treba zavreči.«

Jasno je tudi povedala, da bi morale mestne oblasti razmere raziskati in preveriti na kraju samem, torej dejansko ugotoviti, ali Krall ima pse ali jih nima, preden so poslali zahtevo za plačilo davka. Sodnica je še opozorila, da gre za dvojno obdavčitev, ker sta davka za oba psa plačala že njihova prava lastnika.

Kljub vsem prizadevanjem sodnice, da bi mesto preklicalo nezakonito odločbo, do tega ni prišlo, ker so bili predstavniki mesta neomajni. So pa dosegli kompromis in se odpovedali davku na psa tožnika.

Dogovorili so se tudi glede stroškov postopka: mestna uprava bo plačala sodne stroške v višini 78 evrov in polovico Krallovih odvetniških stroškov v višini od 500 do 700 evrov. Krall se je strinjal in po sojenju izjavil, da namerava jeseni kandidirati za župana: »Če zmagam, bom znižal davek na pse.«