Bizarna zgodba: Ljubljančan prepričan, da so mu nekaj vstavili v telo

V bizarni zgodbi imamo opraviti z Ljubljančanom. Le kaj je pičilo mater, da je njegovo pismo odnesla ali poslala na kazensko sodnijo?

Kot roditeljica bi morala vsaj slutiti, da sinu pravosodje ne more pomagati, ampak mu morda lahko veja medicine, ki se ukvarja z duševnim zdravjem.

Ima kaj v semenovodih?

Pismo so na ljubljanskem okrožnem sodišču prejeli leta 2021, ko so pri nas vladali strogi ukrepi zaradi koronavirusa. Pravzaprav je šlo za nekakšno vlogo, ki jo je moški naslovil s »Prošnja za ukrepanje zoper nadlegovanje in trpinčenje«.

Kot izhaja iz sklepa, ki ga je izdala sodnica Maja Povhe, je vlagatelj v vlogi navedel, da želi na rentgen ali ultrazvok, da bi se dokazalo, kaj ima v telesu. Piše, da ne mara določenih ljudi in se zato nad njimi pritožuje. Dva Vasića naj bi mu denimo ukradla denar, nekateri drugi pa: »Sredi noči mi trkajo, ne nosijo maske, kadar gredo v trgovino, ter ne spoštujejo ukrepov proti pandemiji,« je še zapisal.

V nadaljevanju je navedel, da so mu na daljavo nekaj vstavili v telo in da to mora dobiti ven. In še: »Mulci iz Črnuč me nadlegujejo že več let, in ko sem bil še najstnik, so me spolno zlorabili in fizično pretepli.«

Kar učeno je naštel tudi člene, ki naj bi mu bili kršeni. Omenil je kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ogrožanje varnosti, ugrabitev, kazniva dejanja zoper življenje in telo, navedel pa je tudi 18. člen ustave, ki govori o prepovedi mučenja in veleva: »Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve.«

Pravosodje Ljubljančanu ne more pomagati, morda bi mu lahko specifična veja medicine. FOTO: Uroš Hočevar

V vlogi pa je torej sodišče prosil, naj izda nalog za preiskavo njegovega telesa, in sicer rentgen, ultrazvok ter DNK-analizo.

Ubogi sodniki so zmedeno pisanje morali vzeti v obravnavo. Ugotovili so, da je Ljubljančanova vloga nerazumljiva, saj na podlagi njene vsebine ni mogoče ugotoviti, na kaj se nanaša oziroma kaj sodišču sploh predlaga. In ker ni bila niti vložena v predpisani obliki ter podpisana, so ga leta 2022 pozvali, naj jo dopolni. Izjasni naj se tudi, ali gre pri njegovi vlogi za kazensko ovadbo, zahtevo za preiskavo ali že kar obtožnico. In to je tudi storil.

Nova prošnja

Poslal je novo prošnjo za ukrepanje zoper nadlegovanje in trpinčenje. Ponovil je vse, kar je zapisal v prvem pismu, dodal pa še nekaj stavkov o prekrških, ki naj bi jih v njegovo škodo zagrešili pazniki. Očitno je bil tudi za zapahi.

Sodišče mu zdaj odgovarja, da mora obtožnica oziroma zasebna tožba med drugim zajemati opis dejanja, iz katerega izhajajo zakonski znaki kaznivega dejanja. Ti namreč predstavljajo okvir predmeta obravnavanja in sodišču omogočajo vrednotenje storilčevega ravnanja, obdolžencu pa zagotavljajo možnost učinkovite obrambe. »V obravnavani zadevi je vlagatelj obširno pojasnjeval, kaj se mu dogaja, kako ga nadlegujejo, in da želi, da mu sodišče odredi rentgensko sliko trebuha in semenovodov, ultrazvok ter analizo DNK,« je v sklepu zapisala sodnica ter ugotovila, da gre pri njegovi vlogi za zelo nejasen in pomanjkljiv opis vseh znakov očitanih kaznivih dejanj.

Ljubljančanovo vlogo je kot nepopolno zavrgla, njemu pa še vedno ostaja možnost, da se na sklep pritoži. Morda pa je v zadnjih letih s pomočjo strokovnjakov le odkril pravi vzrok za svoje težave in tega ne bo storil.