Bil je najdebelejši na svetu, shujšal 200 kilogramov in premagal korono

Franco, ko je izgubil 200 kilogramov. FOTO: Facebook

Mehičanse je pred tremi leti in s 595 kilogrami vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov kot najtežji moški na svetu. Zdaj je premagal novi koronavirus.»Številne diete, telovadba in operacija želodca so morda bile odločilne pri ozdravitvi,« je povedal 36-letni Franco za tuje medije. Izgubil je 208 kilogramov, a dolgoletni diabetes, visok krvni tlak in kronične pljučne bolezni so mu oteževali boj s koronavirusom.Kot pravi, je ob bolezni covid-19 imel visoko temperaturo, hude glavobole in bolečine po vsem telesu, na trenutke pa se je tudi dušil.Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2016 ima Mehika, ki se po številu žrtev covida 19 uvršča na četrto mesto na svetu, v primeru otrok najvišjo stopnjo debelosti na planetu. Med posamezniki, ki so letos umrli zaradi virusa, so številni imeli vsaj eno pridruženo bolezen, kot sta visok krvni tlak in diabetes.