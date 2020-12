Bi skočili v ledeno mrzlo vodo?

Komaj 4 stopinje

83 let je štela najstarejša udeleženka.

REUTERS Prisegajo na boljše počutje.

Dogodek je že tradicionalen, kakor pri nas novoletni skok v morje in nekatere reke ter jezera po državi. Razlogi so najrazličnejši, po večini pa udeleženci dogodka, ob katerem se povprečen človek zmrazi, navajajo zdravstvene koristi, dobro počutje ter dvig razpoloženja. In, seveda, druženje s podobno mislečimi in enako junaškimi.A kot kaže, je pandemija v ledeno mrzlo vodo pognala še več ljudi, kot ugotavljajo redno sodelujoči, se je povečano zanimanje za plavanje v ledeno mrzli vodi pokazalo že ob spomladanskem valu novega koronavirusa, od takrat pa je pogumnih že trikrat več: kar 505 se jih je minuli konec tedna udeležilo tradicionalne decembrske štafete v pristanišču v Talinu.Kot najpogostejše motive navajajo pomanjkanje drugih športnih dejavnosti, ki jih onemogočajo zajezitveni ukrepi, drugi pa so celo prepričani, da si bodo tako okrepili odpornost in se lažje otresli okužbe ali pa preprečili hujše zaplete bolezni. Zgolj za občutek, voda ima komaj štiri stopinje Celzija, navijači pa so tekmovalce, hm, bodrili iz mobilnih bazenov z vročo vodo, ki so jih organizatorji postavili ob progi. Vsak plavalec je moral opraviti 25 metrov dolžine, letos pa je osupnil tudi izjemen starostni razpon med junaki: najmlajši je imel komaj devet let, najstarejši oziroma najstarejša pa 83. V ledeno mrzlo vodo se je pognala celo nosečnica.Pandemija nedvomno spreminja naše navade in nas spodbuja k novim oblikam rekreacije ter preganjanja dolgčasa. Med najbolj priljubljene konjičke se je v zadnjih mesecih uvrstilo tudi pletenje, med najpogostejšimi izdelki pa so ponči in šali. Neka Kanadčanka je v zadnjem času spletla kar 175 šalov in jih namenila dobrodelnosti.