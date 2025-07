Bi pustili tega velikana v svoji hiši? Ta ima posebno nalogo (FOTO)

Zgodba o družini Jakea Graya in njihovem »hišnem ljubljenčku« je obšla svet že leta 2022, zdaj pa ponovno kroži po družbenih omrežjih.

Jake je namreč v družinski hiši gojil samico lovskega pajka (Sparassidae), ki se je prosto gibala povsod, najraje pa po stenah.

Poimenovali so jo Charlot, imela pa je pomembno nalogo – uničevanje nadležnega mrčesa in škodljivcev, saj družina ni želela uporabljati kemičnih sredstev.

Jake je z veseljem spremljal, kako Charlot raste, eden najbolj vznemirljivih trenutkov pa je bil, ko je ugotovil, da je ujela azijskega kuščarja, poroča IFL Science.

Lovski pajek ni nevaren za ljudi

Čeprav je na pogled strašljiv, lovski pajek za ljudi ni nevaren. Ima strup, vendar ga uporablja za lovljenje plena, medtem ko bi v primeru ugriza pri človeku povzročil le blago draženje. Zraste lahko do 15 centimetrov v dolžino!

Charlot se je hranila z različnimi insekti – od muh in komarjev do gosenic, moljev in drugih pajkov – kar jo je naredilo za ekološko alternativo kemičnim insekticidom.

»Ne moti me, opravlja svoje delo. Ostane lahko toliko časa, kolikor sama želi,« je nekoč povedal Jake Gray, poroča telegraf.rs.

