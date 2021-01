Bi postali vegan za tri mesece?

Založili ga bodo s hrano

Vibrant Vegan, britanska spletna stran za dostavo veganske prehrane, želi spodbuditi mesojedce, naj vsaj poskusijo nov življenjski slog in tako pripomorejo k prijaznejšemu okolju in odnosu do živali. Kdor se bo tri mesece dosledno držal dogovora, bo lahko zaslužil skupno 55.000 evrov, zagotavljajo mu tudi dobro počutje in zadovoljstvo. Morda pa celo novo poglavje v življenju.Veganstvo je zdravo za posameznika in ključno za rešitev planeta, poudarjajo pri podjetju Vibrant Vegan, kjer so se z novim letom podali na lov za največjim mesojedcem na Otoku. K temu jih je spodbudila anketa, v kateri jim je kar pet tisoč ljubiteljev mesa odgovorilo, da jih veganstvo zanima, a še niso zbrali poguma, da bi se v njem preizkusili.Zato zdaj izbirajo med kandidati, ki so se pripravljeni spopasti s trimesečnim izzivom: z izbrancem bodo podpisali posebno pogodbo, s katero se bo zavezal, da v določenem obdobju ne bo užival živil živalskega izvora, pri tem pa bo prek družabnih omrežij poročal o svoji izkušnji in k temu spodbujal še druge. Če bo opravil vse obveznosti in se dosledno držal pravil, mu bodo izplačali obljubljeni znesek, vse obdobje, ko se bo upiral mesnim dobrotam, pa ga bodo zalagali z neomejeno količino veganskih obrokov in izdelkov, tako da lakote nikakor ne bo občutil, obljubljajo.In še, če se uspešno prebije skozi tri veganske mesece, mu bodo ponudili nadaljevanje izziva: če ostane vegan do konca leta 2021 in nadaljuje pisanje dnevnika na družabnih omrežjih ter širi tovrstna prepričanja, mu bodo zagotovili za dobrih sto tisočakov veganskih živil, ki mu bodo zadostovala še leta in leta. Izbranega mesojedca bodo razkrili 25. januarja, na zeleno pustolovščino pa se bo podal 1. februarja.