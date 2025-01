Bi jih oblekli?! Oblačila iz folije z mehurčki

Beloruska modna znamka ZNWR je pritegnila s svojo novo linijo, ki jo sestavljajo oblačila iz prozorne folije z mehurčki. Gre za material, v katerega so zaviti krhki predmeti, ki jih pošiljamo po pošti.

Nenavadna oblačila je pred kratkim opazila uporabnica tiktoka Yana v trgovini ZNWR v nakupovalnem središču v Minsku in jih takoj objavila na spletu. Posnetek prikazuje dve oblačili, in sicer prozorno obleko po ceni 280 beloruskih rubljev (okoli 82 evrov) in jakno za 380 rubljev (111 evrov).