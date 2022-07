Bi imeli vampirski kovček? Vsebuje vse, kar potrebujemo, da se otresemo krvosesov

Le zakaj bi kdo potreboval blagoslovljeno vodo, macolo, leseni količek, križ, Sveto pismo in medeninaste svečnike, se morda sprašujete, sploh če dodamo, da je vse to in še več lično zapakirano v kovček, znan kot komplet za izganjanje vampirjev. Ta je bil nekoč v lasti pripadnika britanske lordske zbornice Williama Malcolma Haileyja, ki je bil od 1924. pa do 1928. med drugim guverner Punjaba v Britanski Indiji, ni pa znano, ali se je ugledni aristokrat zares bal vampirjev ali pa je bil le goreč zbiratelj nenavadnih predmetov.

A ti imajo, kot kaže, novega lastnika: dražbena hiša Hanson je namreč pred dnevi za 15 tisočakov prodala pripomočke, med katerimi ne gre spregledati niti rožnega venca, ogledala in dveh pištol s posodico za smodnik. Izganjanje vampirjev je bilo nekoč, kot vemo, tesno povezano s krščansko vero, a da bo zanimanje pritegnilo zbiratelje z vsega sveta, je presenetilo tudi dražbenike, ki so z izkupičkom za šestkrat presegli izklicno ceno. Kdo je novi lastnik, ni znano, domnevajo pa, da gre za prav tako razgledanega in radovednega posameznika, kakršen je bil lord Hailey, saj je malo verjetno, da bi ga zares skrbel dejanski napad bitij, žejnih človeške krvi. Ali pač?

Anonimni kupec je njegov rojak, so še povedali, za kovček, ki so mu pri dražbeni hiši priložili potrdilo o pristnosti, pa so se potegovali tudi v ZDA, Kanadi in drugih evropskih državah, še poroča britanski BBC.