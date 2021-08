Bi imeli prav posebni deviški pas? Cena je ugodna (FOTO)

Na spletu smo zasledili zanimiv oglas prodajalca iz Slovenije. Prodaja namreč kovinsko varovalo za genitalije. Kovani deviški pas je naprodaj za 60 evrov.

Kaj je deviški pas?

Deviški pas je priprava, ki so se je domislili v poznem srednjem veku in je namenjena varovanju ženske kreposti. To je bilo običajno za dlan široko kovinsko ogrodje, s katerim so popolnoma zakrili vhod v vagino, vendar so dopustili odprtine, da je ženska lahko opravljala nespolne potrebe. Pas je nad bokom zapirala majhna ključavnica, ključ je imel običajno soprog.



Komentarji: