Benečani oborožili turiste

So drzni, brezsramni in nadvse trmasti, drugače kakor z orožjem jih je nemogoče odgnati! Tako svojo odločitev opravičujejo beneški hotelirji in gostilničarji, ki so nadležnim pticam napovedali vojno. Osebje in goste so opremili z vodnimi pištolami.

Kradejo sladoled

Morda je zadeva komu na prvi pogled smešna, a turistični delavci že dolgo opozarjajo na resnost problematike, ki bi jim lahko okrnila prihodek in odgnala obiskovalce; teh so se znova razveselili po odpravi protikoronskih ukrepov, prava škoda bi bila, da bi jim jih zdaj zapravili galebi! Ti prav zares ne poznajo meja in manir; brez strahu se namreč spustijo do mize na terasi restavracije in nič hudega slutečemu gostu odškrnejo del slastnega obroka, povsem šokirana je bila sprehajalka, ki ji je pogoltna ptica kar iz roke izpulila kornet s sladoledom, neki turist pa je ostal brez svojega sendviča.

Mnogi se sicer strinjajo, da galebi vendarle spadajo v obmorsko mesto, a takšno siljenje v turiste je pač neprijetno, nevarno in nehigienično, ptice, ki so se v zadnjem obdobju občutno namnožile, pa škodujejo tudi številnim kulturnim spomenikom, pročeljem in streham zgodovinskih stavb. Gostinci se držijo za glavo, saj morajo nenehno menjati prte, pribor, krožnike in kozarce, ki nemalokrat končajo tudi na tleh v črepinjah, vsi dozdajšnji ukrepi, kot je poseben zvočni sistem, pa so absolutno predragi, da bi si jih lahko privoščili prav vsak dan.

Z vseh koncev prežijo na nič hudega sluteče turiste. FOTO: Robert Pavsic/Getty Images

Vsakršno nasilje nad živalmi je vsekakor prepovedano, zato so se nekateri hotelirji in gostilničarji domislili vodnih pištol, s katerimi učinkovito, a obenem neškodljivo odženejo galebe; orožje je oranžne barve, ki je te ptice ne marajo, zato pogosto odletijo že ob pogledu na pištolo, ki je po večini sploh ni treba sprožiti.