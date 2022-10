Bankomat v višavah: najbližja bančna poslovalnica je oddaljena 82 kilometrov

Morda se na prvi pogled zdi bankomat na taki višini in lokaciji povsem nesmiseln, a podatek, da obiskovalci v dveh tednih v povprečju dvignejo več kot 50.000 evrov, prikaže povsem drugačno sliko. In ne le to, bankomat ni zgolj uporaben, ampak je tudi turistična atrakcija, ki v dobi družabnih omrežij pozira na številnih fotografijah drznih pohodnikov.

Kot Eifflov stolp

Stoji namreč na višini 4693 metrov, in sicer na mejnem prehodu med Pakistanom in Kitajsko, v gorovju Karakorum, ob cestnem prelazu Khunjerab. Zanj je zaslužna Nacionalna banka Pakistana, ki se je drznega podviga lotila pred šestimi leti in ga sklenila v štirih mesecih, danes pa dokazuje, da je bila odločitev prava. Bankomat je namreč izjemno obiskan in priljubljen, navdušenci ga primerjajo kar z Eifflovim stolpom! In le kako ga ne bi, vsakdo bi rad ob njem poziral, za mnoge je celo razlog, da obiščejo odročni kotiček sveta, ob katerem se odpira tudi dih jemajoči panoramski razgled. Velja za pravo zbirališče pohodnikov območja, ki se hvali tudi s številnimi ledeniki in pa seveda z veličastno goro K2, drugim vrhom sveta.

82 kilometrov je oddaljena najbližja bančna poslovalnica.

Bankomat, ki ga uporabljajo tudi obmejni policisti in prebivalci več deset kilometrov oddaljenih krajev, je seveda vpisan tudi v Guinnessovo knjigo rekordov, ni pa edini na tako osupljivi višini. Na drugem mestu je, denimo, bankomat indijske banke za 4310 metrih, in sicer na prelazu Nathu-La na meji med Indijo in Kitajsko. Deluje 24 ur na dan in še nikoli ni zatajil, poganjata pa ga sončna in vetrna energija.

Čeprav je visoko na prelazu, se iz njega iztekajo tisočaki.

Redno ga vzdržuje in polni vodja podružnice iz najbližje poslovalnice pakistanske banke, oddaljene 82 kilometrov, zaposleni pa se med opravljanjem dela spopada tudi z ekstremnimi vremenskimi razmerami; za zadovoljstvo strank bodo storili vse, poudarjajo pri banki.