Balkanska Barbi ima največje ustnice na svetu, a zobozdravniki jo zavračajo (FOTO)

Velja za žensko z največjimi ustnicami na svetu, a zdi se, da Bolgarki Andrei Emilovi Ivanovi nikoli ni dovolj. Še pred dvema letoma, ko je imela za seboj 43 posegov, za katere naj bi po poročanju NDTV zapravila več kot 23.000 evrov, je novinarjem zaupala, da se ji njene ustnice še vedno zdijo premajhne.

Pred kratkim si je 28-letnica zlomila zob med uživanjem lešnikov in odšla je po pomoč k zobozdravniku, a doživela hladen tuš. Zaradi prevelikih ustnic je ni želel sprejeti, zavrnil jo je tudi njegov kolega. »Nihče mi ni razložil, zakaj, rekla sta le, da mi ne želita popraviti zoba, ker imam tako velike ustnice. Očitno čutita gnus in posmeh do mene,« meni nekdanja študentka nemškega jezika, ki pravi, da je zelo razočarana nad njuno neprofesionalnostjo. »Takšno vedenje je nespoštljivo,« je prepričana Andrea. To, da sta ji odrekla pomoč samo zaradi njenega videza, se ji zdi nadvse grdo.

Zob si je zlomila, ko je ugriznila v lešnik.

Balkanska Barbi, kot ji pravijo, si je ustnice začela povečevati leta 2018. »Naravna lepota se mi je zdela dolgočasna, zato sem se odločila, da bom korenito spremenila svoj videz,« se spominja. A čeprav jo poznajo in snubijo moški z vseh koncev sveta, je samska. »Mnogi moški mi pišejo na družbena omrežja in ponujajo zmenke, denar in izlete v njihovo domovino, kar je super. Veseli me, da sem ljudem všeč in si želijo moje družbe in pozornosti. Še bolj srečna pa bi bila, če bi spoznala ljubezen svojega življenja, vendar ne vem, kdaj se bo to zgodilo,« je potožila. Dokler je tako, se tolaži s spletnimi sledilci, ki jo lahko spremljajo tudi na razvpitem portalu z žgečkljivimi vsebinami OnlyFans.