Babica (56) noseča s svojo vnukinjo

Nancy Hauck je 56-letnica, ki pod srcem nosi svojo vnukinjo. »Nikoli nisem načrtovala ničesar podobnega, ampak zdaj sem zadovoljna, da sem se odločila donositi otroka svojega sina,« je za SWNS povedala Hauckova.

Babica se je namreč po tem, ko so njeni snahi med travmatičnim porodom odstranili maternico, odločila postati nadomestna mati svojemu vnuku. Sin Jeff in njegova žena Cambria sta se šest let trudila, da sta spočela dvojčka, druga dvojčka pa sta dobila po umetni oploditvi. Za tem so morali Cambriji odstraniti rodila. To je paru onemogočalo povečanje družine, čeprav sta si tega zelo želela. Rešila ju je Nancy.

Ta je za ameriške medije povedala, da je svojo odločitev najprej sporočila sinu, ki jo je v solzah sprejel, čeprav je vedel, da so možnosti uspeha majhne. »Bil sem neizmerno hvaležen, da imam tako nesebično in ljubečo mamo, ki se je zame pripravljena tako žrtvovati,« je povedal sin.

Nancy je naštela v življenju že pet nosečnosti, vendar je od zadnje minilo kar 26 let. Proces so morali začeti hitro, da ne bi prej prišla v menopavzo. Dvanajst tednov si je vbrizgavala injekcije s hormoni, že prvo vstavljeno oplojeno jajčece pa se je ugnezdilo in tako bo babica novembra rodila svojo vnukinjo.