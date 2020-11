Babica, polna tetovaž

30 tisoč evrov je že zapravila za poslikave.

Kdo pravi, da so tetovaže primerne zgolj za mlado telo,iz nemškega Leipziga si je prvo poslikavo privoščila šele po abrahamu, pet let pozneje pa je njeno telo že povsem pisano.Za tetovaže je porabila več kot 30.000 evrov, priznava in naznanja, da umetninam na njenem telesu še ni videti konca. Tistih, ki jo poznajo, takšne izjave ne presenečajo, saj 55-letnica tudi sicer odstopa od svojih vrstnic. Že vse življenje se preživlja kot voznica taksija, zadnja leta pa je navdušena uporabnica družabnih omrežij, kjer tudi redno objavlja fotografije svojih novih poslikav. Za prvo tetovažo se je odločila, ker ji je bilo življenje kljub vnukom nekoliko dolgočasno. Potrebujem nekaj živahne barve na svoji koži, je sklenila Kerstin, ki se po prvi umetnini preprosto ni mogla ustaviti. Tetovaže so jo povsem zasvojile, redki so deli telesa, ki so še naravni, neposlikani, a obljublja, da bo tudi te zapolnila.Kerstin prosti čas najraje preživlja na instagramu, kjer ima že več kot 100.000 sledilcev. Teh ne navdušuje zgolj s tetovažami, temveč tudi sicer izjemno drznim in mladostnim modnim slogom. Pa vitko postavo, ki ji jo zavidajo številne mlajše sledilke. Še vedno pa se najdejo tudi tisti, ki se strinjajo, da je bila privlačnejša v svoji naravni koži.