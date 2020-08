Babica (74) postala spletna senzacija (FOTO)

(74) iz Coburga v Kanadi je pred tremi leti popolnoma spremenila svoje življenje. Odločila se je, da bo bolj zdravo živela, in tako se je pod vodstvom osebne trenerke otresla 30 kilogramov. Njena trenerka je bila kar njena hči in skupaj sta dosegli neverjeten uspeh, vse skupaj pa delili tudi na spletu. Tako je Joan postala prava spletna senzacija in sledi ji že skoraj 900 tisoč ljudi.Pri 70. je ugotovila, da je zelo nezadovoljna s svojim zdravjem in videzom. Imela je več kot 90 kilogramov, bila je na številnih zdravilih, imela je povišan krvni tlak, borila pa se je tudi z artritisom. Njena sprememba življenjskega stila se je začela počasi. Najprej je uvedla nekaj vadbe in zdravo prehrano, zaužila je le pet obrokov dnevno.