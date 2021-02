Baba Vanga: Še letos zdravilo proti raku, prihaja tudi rdeči denar

Bolgarska prerokinja Vangelija Gušterova, bolj znana kot baba Vanga, je zaradi svojih prerokb, ki napovedujejo konec sveta leta 5079, dobila vzdevek tudi Nostradamus na Balkanu, piše Kurir. Pri 12 letih je oslepela in takrat je menda spoznala, da ji je bil od boga dan poseben dar – da vidi v prihodnost.



Tik pred svojo smrtjo leta 1996 je Vanga predvidela, da bo leta 2021 leto, ko bodo znanstveniki odkrili zdravilo proti raku. Trdila je tudi, da bo 45. ameriški predsednik, zdaj že nekdanji predsednik Donald Trump, bolehal za skrivnostno boleznijo, zaradi katere bo oglušel in imel poškodbo na možganih. Za Vladimirja Putina oziroma 'najmočnejšega človeka Kremlja', je napovedala atentat, za Evropo pa napad s kemičnim orožjem, ki naj bi ga izvedli islamski skrajneži. Za leto 2021 napovedala številne kataklizme: združili se bodo trije velikani. Zapisala je baje, da bo »zmaj bo zajel človeštvo. Prihajajo težki časi in ljudi bo delila veroizpoved. Priča bomo velikim katastrofam, ki bodo spremenile usodo človeštva, to pa bo povzročila spremembo zavesti pri ljudeh.« Napovedala je tudi, da bodo ljudje začeli uporabljati 'rdeči denar'.



Vangine napovedi segajo do leta 5079, ko naj bi se zgodil konec sveta. Tako naj bi leta 2028 premagali lakoto, leta 2256 na Marsu ustanovili kolonije; in se leta 2341 poslovili od Zemlje, saj na njej takrat po njenem mnenju ne bo več mogoče živeti.

