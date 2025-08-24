ZA SREČO IN BLAGINJO

Baba Vanga je zaupala rastlinam: tri vrste cvetja, ki jih morate imeti v domu (FOTO)

Njena hiša je bila vedno polna rastlin in verjela je, da jim dolguje svoj notranji mir in srečo.
Fotografija: Baba Vanga FOTO: Zaslonski posnetek, YouTube
Baba Vanga FOTO: Zaslonski posnetek, YouTube

24.08.2025 ob 05:30
24.08.2025 ob 05:30

Baba Vanga, na Balkanu znana kot prerokinja, je verjela, da obstaja poseben način, kako napolniti dom z mirom, srečo in blaginjo. Menila je, da so prav rastline in cvetje glavni nosilci dobre energije.

Poudarjala je, da ima vsak cvet svojo moč in da je pomembno izbrati tistega, ki prinaša pravo vibracijo.

Imela je nenavadno nežnost do rastlin. Rada je imela svoj vrt, ga skrbno negovala in pogosto tiho govorila s cvetjem, prepričana, da to ne le da razume človeka, ampak da mu zna tudi »odgovoriti«.

Njen znanec, pisatelj Leonid Leonov, je po srečanju z njo leta 1980 pogosto ponavljal stavek, ki mu ga je takrat rekla Baba Vanga: »Vem, da tudi ti razumeš jezik cvetja – ta je resničen in čudovit.«

Njena hiša je bila vedno polna rastlin in verjela je, da jim dolguje svoj notranji mir in srečo. Čeprav je imela rada različne vrste, so tri cvetlice imele prav posebno mesto v njenem srcu.

Fenična palma

Ena od njih je bila tudi fenična palma.

Nenavadno, a prav ta rastlina. Rodila se je v kraju Sandanski, blizu Grčije, kjer so ob toplih izvirih rasle posebne vrste »polarnih feničnih palm«, zato je imela zanjo poseben pomen.

Vanga je bila prepričana, da fenična palma odganja žalost in lajša bolečino v srcu. Menila je tudi, da ta rastlina prinaša srečo v financah ter obilje v dom.

Geranija

Fikus Benjamin. FOTO: Shutterstock 

Verjela je, da ta cvet nosi nenavadno, skoraj čarobno moč.

– Rdeča geranija po njenih besedah ščiti hišo in ljudi v njej pred negativnimi vplivi.

– Rožnata prinaša notranji mir.

– Bela geranija privablja ljubezen in uspeh.

Fikus

O fikusu je imela prav posebno mnenje – menila je, da zna »posrkati vso temo in privabiti svetlobo«. Vanga je verjela, da ta rastlina vnaša sklad v dom in pomaga nevtralizirati slabo energijo, poroča informer.rs.

