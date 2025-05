Baba Vanga je videla, kdaj bodo Evropi zavladali muslimani, in to bo veliko prej, kot si morda mislite

Ena najbolj znanih jasnovidk Baba Vanga je pravilno napovedala že mnoge svetovne dogodke, bilo pa bi morda bolje, če se reči, ki jih je videla v naši prihodnosti, ne bi uresničile. Večina je namreč milo rečeno mračna. »Dobri bodo preživeli, zlobni pa so obsojeni na propad. Preden bosta zavladala skladnost in svetloba, bo moral svet skozi temo in smrt. A prišel bo dan, ko bo človek nadvladal tudi to in postal nesmrten,« je pogosto govorila slepa bolgarska jasnovidka, ki je zapustila ta svet leta 1996.

Njene napovedi segajo sicer daleč v prihodnost, vse do leta 5079, ko bo po njenih videnjih konec sveta. Dve leti prej bomo odkrili mejo, kjer se konča vesolje, in se jo odločili tudi prestopiti, čeprav nihče ne bo vedel, kaj se nahaja za njo.

Za letošnje leto je Baba Vanga sicer med drugim napovedala obsežno vojno na vzhodu, 2025 naj bi bilo tudi leto, ko se bo začela apokalipsa. Čez tri leta naj bi človek ustvaril novo obliko energije, po Zemlji se bo začela širiti lakota, istega leta bo proti Veneri odpotovala prva vesoljska ladja s človeško posadko.

Čez 18 let bodo Evropi vladali muslimani

Leta 2033 se bodo zaradi taljenja polarnega ledu začela potapljati prva obalna mesta, še deset let pozneje se bo razcvetela svetovna ekonomija, Evropi pa bodo takrat že vladali muslimani. Leta 2066 bodo Američani uporabili novo obliko orožja – klimatsko orožje, in sicer med napadom na takrat že muslimanski Rim.

Leta 2076 je Baba Vanga videla vzpostavitev brezrazredne družbe, leta 2088 pa se bo pojavila nova bolezen, ki bo močno pohitrila staranje, mnogi bodo zaradi nje umrli. Ta bolezen bo pod nadzorom leta 2097, dobrih sto let pozneje pa se bodo ljudje spremenili v kiborge. Leta 2125 bodo na Madžarskem prestregli signale iz vesolja.

Pet let pozneje bodo ljudje po nasvetu vesoljcev začeli ustvarjati podvodne kolonije, leta 2167 pa bo vzniknila nove vera, ki se bi izredno hitro širila. 2170. prihaja velika suša, še večja nevarnost pa Zemljane čaka leta 2201, ko naj bi Sonce začelo počasi ugašati in postajati vedno bolj hladno. Ljudje se bodo odpravili v vesolje in leta 2256 bodo s seboj na Zemljo prinesli novo strašno bolezen.

Potovali bomo skozi čas

Prvič bomo skozi čas po napovedih Vange potovali leta 2288, 2291. bodo naši zanamci poskušali ponovno aktivirati Sonce. Dobrih 2000 let pozneje, 4304., bomo premagali vse bolezni, štiri leta pozneje bomo ljudje uporabljali že 34 odstotkov možganov, izginila bosta vse zlo in sovraštvo.

Človek bo končno spoznal boga leta 4509, ko bo končno na tako visoki stopnji, da bo lahko z njim tudi komuniciral, še 90 let pozneje bomo postali nesmrtni in leta 4674 bo naša civilizacija dosegla vrhunec. Na Zmelji in drugih planetih bo živelo 340 milijard ljudi in njihovi geni se bodo začeli mešati z vesoljskimi.