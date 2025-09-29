Baba Vanga in Nostradamus enotna: Tretja svetovna vojna bo izbruhnila še letos

Tretja svetovna vojna? Globalni spopadi? Povratek kuge? Zveni kot scenarij grozljivke, a prav to za leto 2025 napovedujejo najbolj znani preroki, poroča Večernji list.

Prerokbe so od nekdaj burile duhove – od napovedi vojn do naravnih katastrof. Čeprav skeptiki vse to zavračajo kot naključja, so napovedi Babe Vange in Nostradamusa znova v ospredju zanimanja. Tokrat kar štirje znani mistiki povezujejo leto 2025 z velikimi vojnami, nekateri celo z možnostjo tretje svetovne vojne. Glede na trenutne globalne napetosti njihova opozorila zvenijo še bolj srhljivo.

Baba Vanga, slepa bolgarska prerokinja, je trdila, da se bo tretja svetovna vojna začela na vzhodu, Rusija pa naj bi na koncu zavladala svetu. Čeprav se je očitno zmotila v času, mnogi njene besede še vedno razumejo kot opozorilo, da najhujše šele prihaja. Nostradamus, znameniti francoski prerok iz 16. stoletja, je z letom 2025 povezal »okrutne vojne« in celo »veliko kugo preteklosti«.

Prerokbe nove dobe

Brazilec Athos Salomé, ki ga nekateri imenujejo »živi Nostradamus«, napoveduje, da nas čaka neizogiben globalni spopad – a tokrat ne le med ljudmi. Vojna naj bi se razširila tudi na razmerje med ljudmi in stroji, saj nam vse večjo vlogo v vojskovanju prinašata umetna inteligenca in droni. Londonski hipnoterapevt Nicolas Aujula pa opozarja, da bi pomanjkanje sočutja že sredi leta 2025 lahko sprožilo konflikte in grozljiva dejanja nasilja v imenu religije in nacionalizma.